Переворот в Судане: военный совет и оппозиция договорились о трехлетнем переходном периоде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военный совет Судана и представители альянса “За свободу и перемены” договорились об установлении в стране трехлетнего переходного периода. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление Военного совета, передает УНН.
Военные власти страны также сообщили, что с оппозицией достигнута договоренность о формировании законодательного совета в составе 300 человек. Согласно заявлению, военные “окончательно оформят договоренности с альянсом в течение ближайших 24 часов”.
11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.
Как сообщал УНН, в Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека.