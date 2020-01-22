В Судане в частном зоопарке животных морили голодом "за экономического кризиса"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Местных жителей Судана, а позже и весь Интернет, поразила информация о том, что в столице Судана - в городе Хартум работает частный зоопарк "Аль-Куреши", где животным не дают должного ухода. Особенно от этого пострадали африканские львы, которые были сильно истощены от голода: одну львицу, в результате, не удалось спасти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил суданский активист Осман Салих, передает УНН.
Так, обнаружив животных в таком состоянии, эко-активист Осман Салих привлек внимание к зоопарку, где их удерживали, и туда отправились волонтеры и медики.
По словам специалистов, из-за недоедания животные потеряли до двух третей массы тела, а через их кожу были видны кости.
Активист сообщил, что одна из львиц была привязана к клетке и получала пищу через капельницу, у других зверей были разбросаны куски гнилого мяса, покрытого мухами.
Как ни старались активисты помочь с кормлением и медикаментами, одну львицу не удалось спасти, но другие - идут на поправку.
Руководство зоопарка винит во всем экономический кризис. По словам менеджера, сотрудники были вынуждены покупать еду для животных на собственные деньги, а их недостаточно, чтобы обеспечить пищей всех животных.
За последние несколько дней львы явно пошли на поправку, Салих публикует регулярные видеоотчеты, как сейчас выглядят животные.
На видео видно, что львы даже начали наслаждаться солнышком.
Большим достижением активист считает, что наиболее истощенные львы начали наконец есть самостоятельно. Сбор средств для помощи животным продолжается.
Как ранее сообщалось в УНН, в Обуховском районе Киевской области владелец частного мини-зоопарка оставил животных без еды.