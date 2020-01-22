В Судане в частном зоопарке животных морили голодом "за экономического кризиса"

КИЕВ. 22 января. УНН. Местных жителей Судана, а позже и весь Интернет, поразила информация о том, что в столице Судана - в городе Хартум работает частный зоопарк "Аль-Куреши", где животным не дают должного ухода. Особенно от этого пострадали африканские львы, которые были сильно истощены от голода: одну львицу, в результате, не удалось спасти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил суданский активист Осман Салих, передает УНН.