Владелец мини-зоопарка в Киевской области оставил животных без еды: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Обуховском районе Киевской области владелец частного мини-зоопарка оставил животных без еды. В результате погиб конь. Как сообщили в МВД, полиция уже открыла производство, передает УНН.
"Частный мини-зоопарк в Обуховском районе нужен был его владельцу, когда в теплое время года приносил деньги. А зимой, когда животных надо кормить и заботиться о них более бережно горе-предприниматель, чтобы не сказать хуже, бросил животных на голодную смерть", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, один конь умер. Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без еды.
"Полиция уже начала уголовное производство за жестокое обращение с животными. Животных планируют изъять после выяснения обстоятельств. Горе-владельцу грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Правоохранители поблагодарили неравнодушных граждан и волонтеров, что подняли тревогу, привезли пищу животным и сообщили в полицию.
Напомним, Львов призывает запретить эксплуатацию животных в цирках.