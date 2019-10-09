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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Львів закликає заборонити експлуатацію тварин у цирках

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення ʺПро гуманне ставлення до тваринʺ, яким визнає їхню експлуатацію в цирках та дельфінаріях неприпустимою, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Львів закликає заборонити експлуатацію тварин у цирках

Відтак, місто підготує відповідне звернення до президента та прем’єр-міністра щодо невідкладного внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин.

Окрім того, рішенням передбачено створення Центру для реабілітації тварин, які постраждали від жорстокого поводження, на території регіонального ландшафтного парку ʺЗнесінняʺ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд заборонив у столиці пересувні цирки з тваринами

Нагадаємо, раніше у Львові було прийнято рішення про заборону пересувних та інших мобільних цирків.

До слова, від використання тварин у циркових виставах повністю або частково відмовилися близько півсотні країн світу. Наприклад, загальнонаціональна заборона на експлуатацію тварин діє в Австрії, Угорщині, Великій Британії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах, Хорватії, Чехії, Швеції, Фінляндії та Ізраїлі. Локальні заборони запроваджено в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Естонії тощо.

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