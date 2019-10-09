Львів закликає заборонити експлуатацію тварин у цирках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення ʺПро гуманне ставлення до тваринʺ, яким визнає їхню експлуатацію в цирках та дельфінаріях неприпустимою, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Відтак, місто підготує відповідне звернення до президента та прем’єр-міністра щодо невідкладного внесення змін до законодавства України у сфері захисту тварин.
Окрім того, рішенням передбачено створення Центру для реабілітації тварин, які постраждали від жорстокого поводження, на території регіонального ландшафтного парку ʺЗнесінняʺ.
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Нагадаємо, раніше у Львові було прийнято рішення про заборону пересувних та інших мобільних цирків.
До слова, від використання тварин у циркових виставах повністю або частково відмовилися близько півсотні країн світу. Наприклад, загальнонаціональна заборона на експлуатацію тварин діє в Австрії, Угорщині, Великій Британії, Греції, Данії, Італії, Нідерландах, Хорватії, Чехії, Швеції, Фінляндії та Ізраїлі. Локальні заборони запроваджено в США, Австралії, Аргентині, Бразилії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Естонії тощо.