Львов призывает запретить эксплуатацию животных в цирках
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение "Про гуманное отношение к животным", которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимой, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Следовательно, город подготовит соответствующее обращение к Президенту и Премьер-министру относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных.
Кроме того, решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Знесиння".
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Напомним, ранее во Львове было принято решение о запрете передвижных и других мобильных цирков.
К слову, от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира. Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запреты введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.