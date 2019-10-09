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Львов призывает запретить эксплуатацию животных в цирках

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение "Про гуманное отношение к животным", которым признает их эксплуатацию в цирках и дельфинариях недопустимой, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Львов призывает запретить эксплуатацию животных в цирках

Следовательно, город подготовит соответствующее обращение к Президенту и Премьер-министру относительно безотлагательного внесения изменений в законодательство Украины в сфере защиты животных.

Кроме того, решением предусмотрено создание Центра реабилитации животных, пострадавших от жестокого обращения, на территории регионального ландшафтного парка "Знесиння".

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Напомним, ранее во Львове было принято решение о запрете передвижных и других мобильных цирков.

К слову, от использования животных в цирковых представлениях полностью или частично отказались около полусотни стран мира. Например, общенациональный запрет на эксплуатацию животных действует в Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии и Израиле. Локальные запреты введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и др.

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