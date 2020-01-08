Власник міні-зоопарку на Київщині залишив тварин без їжі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Обухівському районі Київської області власник приватного міні-зоопарку залишив тварин без їжі. У результаті загинув кінь. Як повідомили у МВС, поліція вже відкрила провадження, передає УНН.
"Приватний міні-зоопарк на Обухівщині потрібен був його власнику, коли в теплу пору року приносив кошти. А взимку, коли тварин треба годувати і піклуватися про них більш дбайливо горе-підприємець, щоб не сказати гірше, кинув тварин на голодну смерть", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, один коник помер. Двадцять овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також кінь, теля та коза лишились без їжі.
"Поліція вже розпочала кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Тварин планують вилучити після з'ясування обставин. Горе-власнику загрожує кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці подякували небайдужим громадянам та волонтерам, що підняли на сполох, привезли їжу тваринам і повідомили в поліцію.
Нагадаємо, Львів закликає заборонити експлуатацію тварин у цирках.