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Власник міні-зоопарку на Київщині залишив тварин без їжі: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 18309 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В Обухівському районі Київської області власник приватного міні-зоопарку залишив тварин без їжі. У результаті загинув кінь. Як повідомили у МВС, поліція вже відкрила провадження, передає УНН.

"Приватний міні-зоопарк на Обухівщині потрібен був його власнику, коли в теплу пору року приносив кошти. А взимку, коли тварин треба годувати і піклуватися про них більш дбайливо горе-підприємець, щоб не сказати гірше, кинув тварин на голодну смерть", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, один коник помер. Двадцять овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також кінь, теля та коза лишились без їжі.

"Поліція вже розпочала кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Тварин планують вилучити після з'ясування обставин. Горе-власнику загрожує кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці подякували небайдужим громадянам та волонтерам, що підняли на сполох, привезли їжу тваринам і повідомили в поліцію.

Нагадаємо, Львів закликає заборонити експлуатацію тварин у цирках.

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