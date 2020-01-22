У Судані в приватному зоопарку тварин морили голодом "через економічну кризу"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Місцевих жителів Судану, а пізніше і весь Інтернет, вразила інформація про те, що в столиці Судану - місті Хартум працює приватний зоопарк "Аль-Куреши", де тваринам не дають належного догляду. Особливо від цього постраждали африканські леви, які були сильно виснажені через голод: одну левицю, в результаті, не вдалося врятувати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив суданський активіст Осман Саліх, передає УНН.
Так, виявивши тварин в такому стані, екоактивіст Осман Саліх привернув увагу до зоопарку, де їх утримували, і туди вирушили волонтери та медики.
За словами фахівців, через недоїдання тварини втратили до двох третин маси тіла, а крізь їх шкіру видніються кістки.
Активіст повідомив, що одна з левиць була прив'язана до клітки і отримувала їжу через крапельницю, біля інших звірів були розкидані шматки гнилого м'яса, покритого мухами.
Як не старалися активісти допомогти з годуванням і медикаментами, одну левицю не вдалося врятувати, але інші - йдуть на поправку.
Керівництво зоопарку звинувачує у всьому економічну кризу. За словами менеджера, співробітники були змушені купувати їжу для тварин на власні гроші, а їх недостатньо, щоб забезпечити їжею всіх тварин.
За останні кілька днів леви явно пішли на поправку, Саліх публікує регулярні відеозвіти, як зараз виглядають тварини.
На відео видно, що леви навіть почали насолоджуватися сонечком.
Великим досягненням активіст вважає те, що найбільш виснажені леви почали нарешті їсти самостійно. Збір коштів для допомоги тваринам триває.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Обухівському районі Київської області власник приватного міні-зоопарку залишив тварин без їжі.