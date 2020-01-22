У Судані в приватному зоопарку тварин морили голодом "через економічну кризу"

КИЇВ. 22 січня. УНН. Місцевих жителів Судану, а пізніше і весь Інтернет, вразила інформація про те, що в столиці Судану - місті Хартум працює приватний зоопарк "Аль-Куреши", де тваринам не дають належного догляду. Особливо від цього постраждали африканські леви, які були сильно виснажені через голод: одну левицю, в результаті, не вдалося врятувати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив суданський активіст Осман Саліх, передає УНН.