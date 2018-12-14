В столице завтра до -11
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С 15 декабря в Киеве ожидается снижение температуры до -11°, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
“С 15 декабря в столице ожидается понижение температуры воздуха до 11° мороза с возможным возникновением гололеда. На дорогах — гололедица”, - говорится в сообщении.
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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.
Также по данным синоптиков, в течение 18-21 декабря в Украине ожидается снижение температуры: ночью 10-15°, 20 декабря на северо-востоке до 20° мороза, днем 5-11° мороза, в южных и западных областях ночью 6-11°, днем 1-7° мороза.
Ранее столичных водителей предупредили о гололедице.