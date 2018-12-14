Столичних водіїв попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В суботу, 15 грудня, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Про це передає УНН, з посиланням на прес-службу КМДА.
"За прогнозом синоптиків, вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6, вдень 2-4 морозу", - йдеться у повідомленні.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, за останню добу в Києві через ожеледицю травмувалось 59 осіб, 9 з них отримали серйозні травми.
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