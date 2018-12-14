У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В суботу, 15 грудня на ділянці вул. Богатирської буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У зв’язку із будівництвом Великої Окружної дороги із 15 грудня на вул. Богатирській на ділянці виконання робіт зі спорудження шляхопроводу буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках", - повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
Нагадаємо, сьогодні в Києві, на деякий час, зміниться графік роботи громадського транспорту у зв’язку з проведенням заходів вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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