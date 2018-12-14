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У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В суботу, 15 грудня на ділянці вул. Богатирської буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській

"У зв’язку із будівництвом Великої Окружної дороги із 15 грудня на вул. Богатирській на ділянці виконання робіт зі спорудження шляхопроводу буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках", - повідомили у КМДА з посиланням на дані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Нагадаємо, сьогодні в Києві, на деякий час, зміниться графік роботи  громадського транспорту у зв’язку з проведенням заходів вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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