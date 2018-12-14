В Киеве ограничат движение транспорта на улице Богатырской

"В связи со строительством Большой Окружной дороги с 15 декабря на ул. Богатырской на участке выполнения работ по сооружению путепровода будет временно ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева ".

Напомним, сегодня в Киеве, на некоторое время, изменится график работы общественного транспорта в связи с проведением мероприятий чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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