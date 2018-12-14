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У Києві зміниться графік руху громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні в Києві, на деякий час, зміниться графік роботи громадського транспорту у зв’язку з проведенням заходів вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомили у прес-службі КМДА, передає УНН.

У Києві зміниться графік руху громадського транспорту

Зміни у роботі громадського транспорту відбудуться біля пам’ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

"Із 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 10:30) рух автобусів маршруту № 45 у напрямку ст. м. "Харківська" буде організовано трасою: ст. м. "Дарниця" – вул. Попудренка – вул. Бажова – вул. Червоноткацька – вул. Будівельників – просп. Юрія Гагаріна (без заїзду на просп. Миру) – Дарницька площа – Харківське шосе, далі за власною трасою. Із 6:00 до закінчення заходів тимчасово скасовується зупинка автобусів маршруту № 45 "вул. Тампере" у напрямку ст. м. "Харківська", - повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київпастрансу".

Нагадаємо, в Україні 14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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