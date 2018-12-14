В Киеве изменится график движения общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в Киеве, на некоторое время, изменится график работы общественного транспорта в связи с проведением мероприятий чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
Изменения в работе общественного транспорта состоятся возле памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".
"С 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 10:30) движение автобусов маршрута № 45 в направлении ст. м."Харьковская" будет организовано по трассе: ст. м."Дарница"- ул. Попудренко - ул. Бажова - ул . Красноткацкая - ул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, далее по собственной трассе. с 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45 "ул. Тампере" в направлении ст. м."Харьковская"", - об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные "Киевпастранса".
Напомним, в Украине 14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.