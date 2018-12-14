Столичных водителей предупредили о гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В субботу, 15 декабря, на дорогах столицы ожидается гололедица. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По прогнозу синоптиков, ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6, днем 2-4 мороза", - говорится в сообщении.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, за последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 59 человек, 9 из них получили серьезные травмы.
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