У столиці завтра до -11
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Із 15 грудня у Києві очікується зниження температури до -11°, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Із 15 грудня у столиці очікується зниження температури повітря до 11° морозу із можливим виникненням ожеледі. На дорогах — ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
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Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Також за даними синоптиків, протягом 18-21 грудня в Україні очікується зниження температури: вночі 10-15°, 20 грудня на північному сході до 20° морозу, вдень 5-11° морозу, у південних та західних областях вночі 6-11°, вдень 1-7° морозу.
Раніше столичних водіїв попередили про ожеледицю.