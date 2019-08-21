В столице задержали трех женщин за сбыт наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице полиция задержала трех женщин, которые занимались сбытом наркотиков через разветвленную бесконтактную сеть. Во время обысков в доме обнаружили наркотики на сумму 400 тысяч гривен. Злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.
“Во время санкционированных обысков в квартире фигуранток полицейские нашли почти 200 граммов вещества, внешне похожего на метадон. По ценам „черного рынка“ его стоимость составляет более 400 тысяч гривен. Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые во время оперативных закупок вещества являются наркотическим средством”, — сообщают в полиции.
Следователи выяснили, что сбытом наркотиков занимались 3 женщины, 54-летняя организатор бизнеса, и две ее сообщницы в возрасте 29 и 42 года. Злоумышленницы сбывали небольшие объемы наркотиков и только для “своих”. Местонахождение товара они сообщали через СМС. Действовали они на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обысков правоохранители обнаружили все доказательства противоправной деятельности: деньги, мобильные телефоны, банковские карты, переписка, квитанции и записи о количестве сбыта наркотиков.
В пресс-службе розпоивлы, что двое из задержанных уже неоднократно были судимы за кражи и наркопреступления, а также находились в государственном розыске за уклонение от исполнения приговора суда.
Дело рассматривают по ч. 2 ст. 307 УК — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас злоумышленницы находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в столице двум наркоторговцам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.