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У Києві затримали двох братів за збут метадону

У Києві затримали двох братів за збут метадону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці двом наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Києва реалізували матеріали кримінального провадження, у рамках якого документували протиправну діяльність двох братів, 1989 та 1991 років народження. Молодики займалися збутом наркотичного засобу метадон”, — йдеться в повідомленні.

У рамках документування злочинної діяльності фігурантів працівники поліції провели три оперативні закупки наркотиків.

У результаті обох фігурантів затримали.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві вилучили метадон на суму понад 800 тисяч грн.

Українські Національні Новини

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