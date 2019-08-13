У Києві затримали двох братів за збут метадону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці двом наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
“Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Києва реалізували матеріали кримінального провадження, у рамках якого документували протиправну діяльність двох братів, 1989 та 1991 років народження. Молодики займалися збутом наркотичного засобу метадон”, — йдеться в повідомленні.
У рамках документування злочинної діяльності фігурантів працівники поліції провели три оперативні закупки наркотиків.
У результаті обох фігурантів затримали.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві вилучили метадон на суму понад 800 тисяч грн.