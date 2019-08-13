В Киеве задержали двух братьев за сбыт метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В столице двум наркоторговцам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
“Работники управления противодействия наркопреступности полиции Киева реализовали материалы уголовного производства, в рамках которого документировали противоправную деятельность двух братьев, 1989 и 1991 года рождения. Молодые люди занимались сбытом наркотического вещества метадон”, — говорится в сообщении.
В рамках документирования преступной деятельности фигурантов работники полиции провели три оперативные закупки наркотиков.
В результате обоих фигурантов задержали.
Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве изъяли метадон на сумму свыше 800 тысяч грн.