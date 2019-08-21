У столиці затримали трьох жінок за збут наркотиків

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столиці поліція затримала трьох жінок, які займалися збутом наркотиків через розгалужену безконтактну мережу. Під час обшуків в будинку виявили наркотики на суму 400 тисяч гривень. Зловмисницям загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіціі Києва.