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У столиці затримали трьох жінок за збут наркотиків

У столиці затримали трьох жінок за збут наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столиці поліція затримала трьох жінок, які займалися збутом наркотиків через розгалужену безконтактну мережу. Під час обшуків в будинку виявили наркотики на суму 400 тисяч гривень. Зловмисницям загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіціі Києва.

“Під час санкціонованих обшуків в квартирі фігуранток поліцейські знайшли майже 200 грамів речовини, зовні схожого на метадон. За цінами „чорного ринку“ його вартість становить понад 400 тисяч гривень. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені під час оперативних закупівель речовини є наркотичним засобом”, — повідомляють в поліції.

Слідчі з’ясували, що збутом наркотиків займалися 3 жінки, 54-річна організатор бізнесу, і дві її спільниці у віці 29 і 42 року. Зловмисниці збували невеликі обсяги наркотиків і тільки для “своїх”. Місцезнаходження товару вони повідомляли через СМС. Діяли вони на території Деснянського, Дніпровського та Дарницького районів. Під час обшуків правоохоронці виявили всі докази протиправної діяльності: гроші, мобільні телефони, банківські картки, листування, квитанції і записи про кількість збутих наркотиків.

У пресслужбі розпоівли, що двоє із затриманих вже неодноразово були судимі за крадіжки і наркозлочини, а також перебували в державному розшуку за ухилення від виконання вироку суду.

Справу розглядають по ч. 2 ст. 307 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зараз зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці двом наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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