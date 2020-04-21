В столице за сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек, среи которых 4 медика

КИЕВ. 21 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 42 человек, среди которых 4 медика. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 892 человека. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.