В столице за сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек, среи которых 4 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 42 человек, среди которых 4 медика. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 892 человека. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека, из них 4 медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая", - сказал Кличко.
По его словам, заболели 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девушка 7 лет, а также 25 мужчин от 18 до 72 лет и мальчик, которому 5 лет.
"Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая COVID-19", - сказал Кличко.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415.