У столиці за добу COVID-19 підтвердили у 42 осіб, серед яких 4 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 42 людей, серед яких 4 медики. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 892 людини. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини, з них 4 медики. За добу що минула в столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки", - сказав Кличко.
За його словами, захворіли 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчина 7 років, а також 25 чоловіків від 18 до 72 років та хлопчик, якому 5 років.
"Загалом у Києві вже 892 підтверджених випадки COVID-19", - сказав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу - 415.