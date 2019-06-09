В столице в озере утонул подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В озере "Райдежне" в Киеве утонул подросток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС города.
"9 июня в 13:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы в акватории озера "Радужное" утонул подросток.
На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Спасатели провели водолазно-поисковые работы. В результате поисков, на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника 2003 года рождения, который был передан следственно-оперативной группе", - сообщили в ГСЧС.
Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Спасатели вновь подчеркнули необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов. Не стоит терять бдительности и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими.
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