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У столиці в озері втопився підліток

У столиці в озері втопився підліток

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. В озері “Райдежне” в Києві втопився підліток. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС міста.

“9 червня о 13:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі столиці в акваторії озера „Райдужне“ втопився підліток.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи. В результаті пошуків, на відстані 20 м від берегу на глибині 6 м виявлено тіло потопельника 2003 року народження, якого було передано слідчо-оперативній групі”, — повідомили у ДСНС.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Рятувальники знову наголосили на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильності та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними.

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