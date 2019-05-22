В столице трамвай наехал на прокурора

Происшествие произошло вчера.

Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, в результате она не заметила приближения трамвая.

В результате инцидента женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшая была госпитализирована.

Сейчас начато расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, в Северодонецке обокрали авто прокурора.