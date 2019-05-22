В столице трамвай наехал на прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В столице сотрудница прокуратуры попала под трамвай. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло вчера.
Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, в результате она не заметила приближения трамвая.
В результате инцидента женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшая была госпитализирована.
Сейчас начато расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, в Северодонецке обокрали авто прокурора.