У столиці трамвай наїхав на прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У столиці співробітниця прокуратури потрапила під трамвай. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вчора.
Жінка 1989 року народження, прокурор столичної прокуратури, переходила трамвайну колію у невстановленому для цього місці і розмовляла по телефону, в результаті вона не помітила наближення трамваю.
У результаті інциденту жінка отримала забої голови та кінцівок. Потерпілу було госпіталізовано.
Наразі розпочато розслідування інциденту, встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку обікрали авто прокурора.