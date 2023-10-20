В столице Таджикистана разбился российский ИЛ-76 в столице Таджикистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Душанбе, столица Таджикистана, разбился российский военно-транспортный самолет ИЛ-76. Об этом пишет Крымский ветер, передает УНН.
Детали
Самолет упал в аэропорту столицы Таджикистана. Известно, что экипаж самолета выжил, ведь заранее эвакуировался. На борту находились 8 человек.
Предварительная причина пожара – разрушение пневматики колеса при разгоне с последующим попаданием элементов в двигатель.
Именно поэтому в двигателе и начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы.
Дополнение
Оперслужбы Кемеровской области в россии подняли на уши из-за сообщения об упавшем самолете. Видео и фото авиакатастрофы активно публикуют в российских пабликах местные жители. Однако опергруппа спасателей, которая выехала на место происшествия, самолет пока найти не смогла.