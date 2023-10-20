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В столице Таджикистана разбился российский ИЛ-76 в столице Таджикистана

Киев • УНН

 • 473012 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Душанбе, столица Таджикистана, разбился российский военно-транспортный самолет ИЛ-76. Об этом пишет Крымский ветер, передает УНН.

В столице Таджикистана разбился российский ИЛ-76 в столице Таджикистана

Детали 

Самолет упал в аэропорту столицы Таджикистана. Известно, что экипаж самолета выжил, ведь заранее эвакуировался. На борту находились 8 человек.

Предварительная причина пожара – разрушение пневматики колеса при разгоне с последующим попаданием элементов в двигатель.

Именно поэтому в двигателе и начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

Дополнение

Оперслужбы Кемеровской области в россии подняли на уши из-за сообщения об упавшем самолете. Видео и фото авиакатастрофы активно публикуют в российских пабликах местные жители. Однако опергруппа спасателей, которая выехала на место происшествия, самолет пока найти не смогла. 

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