У росії поблизу Кемерово впав літак: оперативники не можуть його знайти — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Оперслужби Кемеровської області в росії підняли на вуха через повідомлення про літак, що впав. Відео та фото авіатрощі активно публікують у російських пабліках місцеві жителі. Однак опергрупа рятувальників, яка виїхала на місце події, літака поки знайти не змогла, передає УНН.
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Інтернет-видання репостять відео, де добре видно траекторію літака, що падає. За даними російських ЗМІ опергрупа рятувальників поїхала шукати уламки повітряного судна в Маріїнський район Кемеровської області. У якому, нібито, міг впасти літак. Однак, рятувальники там нічого не виявили.
Згідно з даними очевидців, борт падав у бік заходу, і швидко знижувався в районі селища Калінінського і пісочного кар'єру. Опергрупу перенаправили туди.
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Водночас відповідальні відомства рф поки що не підтверджують факт падіння літака.