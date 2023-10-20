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У росії поблизу Кемерово впав літак: оперативники не можуть його знайти — ЗМІ

Київ • УНН

 • 767604 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Оперслужби Кемеровської області в росії підняли на вуха через повідомлення про літак, що впав. Відео та фото авіатрощі активно публікують у російських пабліках місцеві жителі. Однак опергрупа рятувальників, яка виїхала на місце події, літака поки знайти не змогла, передає УНН.

У росії поблизу Кемерово впав літак: оперативники не можуть його знайти — ЗМІ

Деталі

Інтернет-видання репостять відео, де добре видно траекторію літака, що падає. За даними російських ЗМІ опергрупа рятувальників поїхала шукати уламки повітряного судна в Маріїнський район Кемеровської області. У якому, нібито, міг впасти літак. Однак, рятувальники там нічого не виявили.

Згідно з даними очевидців, борт падав у бік заходу, і швидко знижувався в районі селища Калінінського і пісочного кар'єру. Опергрупу перенаправили туди.

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Водночас відповідальні відомства рф поки що не підтверджують факт падіння літака.

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