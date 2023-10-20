В россии вблизи Кемерово упал самолёт: оперативники не могут его найти — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Оперслужбы Кемеровской области в россии подняли на уши из-за сообщений о падающем самолёте. Видео и фото авиакрушения активно публикуют в российских пабликах местные жители. Однако опергруппа спасателей, которая выехала на место происшествия самолёта пока найти не смогла, передаёт УНН.
Детали
Интернет-издания репостят видео, где хорошо видно траэкторию падающего самолёта. По данным российских СМИ опергруппа спасателей поехала искать обломки воздушного судна в Мариинский район Кемеровской области. В котором, якобы мог упасть самолёт. Однако, спасатели там ничего не обнаружили.
Согласно данным очевидцев, борт падал в сторону запада, и быстро снижался в районе посёлка Калининского и песочного карьера. Опергруппу перенаправили туда.
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В то же время ответственные ведомства рф пока не подтверждают факт падения самолёта.