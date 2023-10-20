В россии вблизи Кемерово упал самолёт: оперативники не могут его найти — СМИ

Детали

Интернет-издания репостят видео, где хорошо видно траэкторию падающего самолёта. По данным российских СМИ опергруппа спасателей поехала искать обломки воздушного судна в Мариинский район Кемеровской области. В котором, якобы мог упасть самолёт. Однако, спасатели там ничего не обнаружили.

Согласно данным очевидцев, борт падал в сторону запада, и быстро снижался в районе посёлка Калининского и песочного карьера. Опергруппу перенаправили туда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

В то же время ответственные ведомства рф пока не подтверждают факт падения самолёта.