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У столиці Таджикистану розбився російський ІЛ-76

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Душанбе, столиця Таджикистану, розбився російський військово-транспортний літак ІЛ-76. Про це пише Кримський вітер, передає УНН.

У столиці Таджикистану розбився російський ІЛ-76

Деталі 

Літак впав в аеропорту столиці Таджикистану. Наразі відомо, що екіпаж літака вижив, адже завчасно евакуювався. На борту було 8 людей. 

Попередня причина пожежі - руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун.

Саме через це у двигуні і почалася пожежа. Літак викотився за межі злітної смуги. 

Доповнення

Оперслужби Кемеровської області в росії підняли на вуха через повідомлення про літак, що впав. Відео та фото авіатрощі активно публікують у російських пабліках місцеві жителі. Однак опергрупа рятувальників, яка виїхала на місце події, літака поки знайти не змогла. 

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