В столице Сомали произошел мощный взрыв на территории военной базы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По словам полиции и очевидцев, в столицу Сомали Могадишо в начале субботы произошел мощный взрыв, направленный на военную базу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhua news.
“Свидетели заявили, что взрыв был слышан в Могадишо после того, как, террорист-смертник въехал на военную базу на автомобиле с взрывчаткой”, — пишет издание.
Отмечается, что правительственные силы в последние дни активизировали операции в южных регионах против экстремистов “Аш-Шабаб”, которые скрываются в сельских районах, устраивают засады и устанавливают мины. В ходе операции в четверг в южном регионе Нижняя Джуба были убиты шесть боевиков “Аш-Шабаб”.
Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.