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У столиці Сомалі стався потужний вибух на території військової бази

У столиці Сомалі стався потужний вибух на території військової бази

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. За словами поліції і очевидців, в столиці Сомалі Могадішо на початку суботи стався потужний вибух, спрямований на військову базу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хinhua news.

"Свідки заявили, що вибух було чути в Могадішо після того, як терорист-смертник в'їхав на військову базу на автомобілі з вибухівкою", - пише видання.

Відзначається, що урядові сили в останні дні активізували операції в південних регіонах проти екстремістів "Аш-Шабаб", які ховаються в сільських районах, влаштовують засідки і встановлюють міни. Під час операції в четвер у південному регіоні Нижня Джуба були вбиті шість бойовиків "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими без вести.

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