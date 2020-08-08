У столиці Сомалі стався потужний вибух на території військової бази

"Свідки заявили, що вибух було чути в Могадішо після того, як терорист-смертник в'їхав на військову базу на автомобілі з вибухівкою", - пише видання.

Відзначається, що урядові сили в останні дні активізували операції в південних регіонах проти екстремістів "Аш-Шабаб", які ховаються в сільських районах, влаштовують засідки і встановлюють міни. Під час операції в четвер у південному регіоні Нижня Джуба були вбиті шість бойовиків "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими без вести.