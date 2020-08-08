У столиці Сомалі стався потужний вибух на території військової бази
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За словами поліції і очевидців, в столиці Сомалі Могадішо на початку суботи стався потужний вибух, спрямований на військову базу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хinhua news.
"Свідки заявили, що вибух було чути в Могадішо після того, як терорист-смертник в'їхав на військову базу на автомобілі з вибухівкою", - пише видання.
Відзначається, що урядові сили в останні дні активізували операції в південних регіонах проти екстремістів "Аш-Шабаб", які ховаються в сільських районах, влаштовують засідки і встановлюють міни. Під час операції в четвер у південному регіоні Нижня Джуба були вбиті шість бойовиків "Аш-Шабаб".
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими без вести.