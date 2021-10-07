В столице сегодня из-за ремонтных работ обесточат десятки домов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. В Киеве без света 7 октября за ремонтных работ и техническое переоснащение электросетей останутся много объектов. Это как частные, так и муниципальные дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

Детали

Так, в Киеве без электроэнергии останутся десятки многоэтажных домов, частный сектор, некоторые общественные учреждения, торговые точки и предприятия.

Список отключений света:

  • проспект Шухевича 30,30
  • ул. Кибальчича 17,17, 19,19В, 21,23,23 / 35
  • ул. Стальского 4,6,6А, 8,10,10А, 12
  • ул. Ломоносова 4
  • ул. Маричанская 6 / 6,6 / 6А, 8,10,10 / 63,12 / К.2,12 / к.1,12А
  • ул. Силикатный 2 / -18 / 3
  • Днепровский район, ул. Дамбовая, 1 | масс. Русановские сады, Урочище, Горбачиха | ул. Садовая, 11. Частный сектор: ул. Дамбовая, Русановские сады, 1/3, 2.
  • Частный сектор: ул. Садовая, 105, ул. Садовая, 106.
  • ул. Демидовская, Бортничи 2 / -72 /, ул. Дьяченко Ивана 3 / -29 / 1, ул. Заглады Леонилы (Чапаева, бортных) 1 / -13 /, ул. Лесная, Бортничи 2 / -76 / Е, ул. Лесная, Бортничи 4 / -76 // Д, ул. Озерная, Бортничи 1 / -52 /, ул. Прокоповича Петра (Фрунзе, бортных) 1 / -30 /, ул. Садовая, Бортничи 1 / -47 /, пер. Садовый 1-й, Бортничи 1 / -11 /, пер. Садовый 2-й, Бортничи 1/4 /, ул. Света 6 / -6 / А к.2, ул. Чехова 2-й, Бортничи 1 / -16 /, ул. Боровая, Бортничи 3 / -3 / Б, пер. Инженерный, Бортничи 1 / -11 /, пер. Терешковой 2-й, Бортничи 4 / к. 1-26 /, ул. Маслюченко Варвары (Жданова, бортных) 2 / -53 /, пер. Садовый 3-й, Бортничи 2 / -10 /, ул. Харченко Евгения (Ленина, бортных) 1 / -49 /, пер. Вересковый (Жданова, Бортничи) 1 / -17 /, ул. Суворова, Бортничи 1 / -40 /, пер. Суворова, Бортничи 1/4 /, пер. Чехова 1-й, Бортничи 1 / -14 /, ул. Чехова, Бортничи 1 / -51 /, ул. Чкалова, Бортничи 1 / -45 /, пер. Елочный, Бортничи 1 / -12 /, пер. Лесной, Бортничи 4 / А, пер. Лесной, Бортничи 1 / -14 /
  • ул. Ушинского 25,25, 30 / 1,30, 32,34

Напомним

В конце сентября Черноморск и морской порт были обесточены из-за аварии на подстанции.

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