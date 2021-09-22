Чорноморськ і морський порт знеструмлені через аварію на підстанції

Деталі

Електрика зникла в місті 22 вересня вранці. В “ДТЕК Одеські електромережі” заявили, що причина відключення — пошкодження обладнання на підстанції. Зараз фахівці “ДТЕК Одеські електромережі” ліквідують наслідки аварії. Про зразкові терміни відновлення електроенергії обіцяють повідомити додатково.

З цього приводу мер Чорноморська Василь Гуляєв звернувся до жителів міста. За його словами, в результаті реформи в енергетиці місто залишилося без чергової машини з електрики. Гуляєв сказав, що “ДТЕК Одеські електромережі” “є комерційною організацією і не підпорядковується місту”.