Черноморск и морской порт обесточены из-за аварии на подстанции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Черноморске большая часть города и морской порт — один из крупнейших на Черном море — остались без электроэнергии.
Детали
Электричество пропало в городе 22 сентября утром. В “ДТЭК Одесские электросети” заявили, что причина отключения — повреждение оборудования на подстанции. Сейчас специалисты “ДТЭК Одесские электросети” ликвидируют последствия аварии. О примерных сроках возобновления электроэнергии обещают сообщить дополнительно.
По этому поводу мэр Черноморска Василий Гуляев обратился к жителям города. По его словам, в результате реформы в энергетике город остался без дежурной машины по электричеству. Гуляев сказал, что “ДТЭК Одесские электросети” “является коммерческой организацией и не подчиняется городу”.