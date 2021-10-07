У столиці сьогодні через ремонтні роботи знеструмлять десятки будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж залишаться багато об’єктів. Це як приватні, так і муніципальні будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".
Деталі
Так, у Києві без електроенергії залишаться десятки багатоповерхових будинків, приватний сектор, деякі громадські заклади, торговельні точки та підприємства.
Список відключень світла:
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- проспект Шухевича 30,30А
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- вул. Кибальчича 17,17А,19,19В,21,23,23/35
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- вул. Стальського 4,6,6А,8,10,10А,12
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- вул. Ломоносова 4
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- вул. Маричанська 6/6,6/6А,8,10,10/63,12/К.2,12/к.1,12А
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- вул. Сілікатна 2/-18/3
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- Дніпровський район, вул. Дамбова, 1| мас. Русанівські сади, Урочище, Горбачиха| вул. Садова, 11. Приватний сектор: вул. Дамбова, Русанівські сади, 1/3, 2.
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- Приватний сектор: вул. Садова,105, вул. Садова,106.
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- вул. Демидівська, Бортничі 2/-72/, вул. Дяченка Івана 3/-29/1, вул. Заглади Леоніли (Чапаєва, Бортн) 1/-13/, вул. Лісна, Бортничі 2/-76/Е, вул. Лісова, Бортничі 4/-76//Д, вул. Озерна, Бортничі 1/-52/, вул. Прокоповича Петра (Фрунзе, Бортн) 1/-30/, вул. Садова, Бортничі 1/-47/, пров. Садовий 1-й, Бортничі 1/-11/, пров. Садовий 2-й, Бортничі 1/-4/, вул. Світла 6/-6/А к.2, пров. Чехова 2-й, Бортничі 1/-16/, вул. Борова, Бортничі 3/-3/Б, пров. Інженерний, Бортничі 1/-11/, пров. Терешкової 2-й, Бортничі 4/к. 1-26/, вул. Маслюченко Варвари(Жданова, Бортн) 2/-53/, пров. Садовий 3-й, Бортничі 2/-10/, вул. Харченка Євгенія (Леніна,Бортн) 1/-49/, пров. Вересковий (Жданова, Бортничі) 1/-17/, вул. Суворова, Бортничі 1/-40/, пров. Суворова, Бортничі 1/-4/, пров. Чехова 1-й, Бортничі 1/-14/, вул. Чехова, Бортничі 1/-51/, вул. Чкалова, Бортничі 1/-45/, пров. Ялинковий, Бортничи 1/-12/, пров. Лісний, Бортничі 4/А, пров. Лісовий, Бортничі 1/-14/
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- вул. Ушинського 25,25А,30/1,30А,32,34А
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Нагадаємо
Наприкінці вересня Чорноморськ і морський порт були знеструмлені через аварію на підстанції.