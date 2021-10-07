У столиці сьогодні через ремонтні роботи знеструмлять десятки будинків

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні роботи та технічне переоснащення електромереж залишаться багато об’єктів. Це як приватні, так і муніципальні будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".