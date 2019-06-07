В столице планируют открыть мемориал погибшим в зоне АТО киевлянам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В центре Киева в 2020 году планируют открыть мемориальный комплекс Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
Место расположения памятного комплекса было определено с участием семей погибших и представителей общественности. Мемориал установят на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе города.
"Сотни киевлян отдали свою жизнь за сохранение страны и ее безопасность, и мы всегда будем это помнить... В городе установлены мемориальные доски, однако единого памятника еще не было. Важным было то, чтобы его поместили в центре, чтобы к мемориалу смогли прийти как можно больше людей", - сообщили в администрации.
Сейчас Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил Всеукраинский конкурс на лучший эскизный проект мемориала. Участники смогут зарегистрироваться до 15 июня, о результатах конкурса будет известно 22 августа.
Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ".
Напомним, в Киеве впервые заработал комплекс фонтанов "Звезды и созвездия".