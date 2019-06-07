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У столиці планують відкрити меморіал загиблим в зоні АТО киянам

У столиці планують відкрити меморіал загиблим в зоні АТО киянам

Київ • УНН

 • 9845 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У центрі Києва у 2020 році планують відкрити меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України, повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Місце розташування пам'ятного комплексу було визначено за участю родин загиблих та представників громадськості. Меморіал встановлять на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї у Печерському районі міста.

"Сотні киян віддали своє життя за збереження країни та її безпеку, і ми завжди це пам'ятатимемо… У місті встановлено меморіальні дошки, однак єдиного пам'ятника досі не було. Важливим було те, щоб його розташували у центрі, щоб до меморіалу змогли прийти якомога більше людей", - повідомили у адміністрації.

Наразі Департамент містобудування та архітектури КМДА оголосив Всеукраїнський конкурс на найкращий ескізний проект меморіалу. Учасники зможуть зареєструватися до 15 червня, про результати конкурсу буде відомо 22 серпня.

Замовником робіт визначено комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ".

Нагадаємо, у Києві вперше запрацював комплекс фонтанів "Зорі та сузір'я".

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