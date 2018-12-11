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В столице подросток умер после падения из окна

Киев • УНН

 • 17890 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В субботу утром в Подольском районе Киева 17-летний юноша выпал из окна многоэтажного дома. Об этом УНН рассказали источники в медучреждении.

В столице подросток умер после падения из окна

Так, трагедия произошла в Печерском районе на улице Георгия Гонгадзе. Об инциденте сообщил сосед, который и нашел парня. Сообщается, что юноша умер сразу после падения с восьмого этажа дома. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе охранник Днестровской ГЭС совершил самоубийство во время дежурства.

Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы пенсионер совершил самоубийство, выпрыгнув из окна.

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