В столице подросток умер после падения из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В субботу утром в Подольском районе Киева 17-летний юноша выпал из окна многоэтажного дома. Об этом УНН рассказали источники в медучреждении.
Так, трагедия произошла в Печерском районе на улице Георгия Гонгадзе. Об инциденте сообщил сосед, который и нашел парня. Сообщается, что юноша умер сразу после падения с восьмого этажа дома. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе охранник Днестровской ГЭС совершил самоубийство во время дежурства.
Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы пенсионер совершил самоубийство, выпрыгнув из окна.
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