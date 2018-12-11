У столиці підліток помер після падіння з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У суботу вранці у Подільському районі Києва 17-річний юнак випав з вікна багатоповерхового будинку. Про це УНН розповіли джерела в медзакладі.
Так, трагедія сталась у Печерському районі на вулиці Георгія Гонгадзе. Про інцидент повідомив сусід, який і знайшов хлопця. Повідомляється, що юнак помер одразу після падіння з восьмого поверху будинку. Обставини трагедії наразі невідомі.
Як повідомляв УНН, минулого тижня охоронець Дністровської ГЕС скоїв самогубство під час чергування.
Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі столиці пенсіонер вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сміттєзвалищі згорів 15-річний підліток