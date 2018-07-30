В столице неизвестные обстреляли авто иностранца

Происшествие произошло вечером 29 июля. Гражданин Иордании ехал в собственном авто KIA, когда с ним поравнялся другой автомобиль, который двигался в попутном направлении. Неизвестные, находившиеся в этом авто, совершили несколько выстрелов в направлении автомобиля KIA и уехали.

Никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины - хулигаство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Напомним, суд арестовал иностранцев, которые обстреляли под Измаилом авто предпринимателя.