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У столиці невідомі обстріляли авто іноземця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На Брест-Литовському проспекті у Києві невідомі під час руху обстріляли авто з іноземцем. Про це УНН розповіли у поліції.

Подія сталася ввечері 29 липня. Громадянин Йорданії їхав у власному авто KIA, коли з ним порівнявся інший автомобіль, що рухався у попутному напрямку. Невідомі, які перебували в цьому авто, здійснили кілька пострілів в напрямку автомобіля KIA та поїхали геть.

Ніхто не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ – хулігаство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, суд заарештував іноземців, які обстріляли під Ізмаїлом авто підприємця.

Українські Національні Новини

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