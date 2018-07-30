У столиці невідомі обстріляли авто іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На Брест-Литовському проспекті у Києві невідомі під час руху обстріляли авто з іноземцем. Про це УНН розповіли у поліції.
Подія сталася ввечері 29 липня. Громадянин Йорданії їхав у власному авто KIA, коли з ним порівнявся інший автомобіль, що рухався у попутному напрямку. Невідомі, які перебували в цьому авто, здійснили кілька пострілів в напрямку автомобіля KIA та поїхали геть.
Ніхто не постраждав.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ – хулігаство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї.
Нагадаємо, суд заарештував іноземців, які обстріляли під Ізмаїлом авто підприємця.