В столице сейчас есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На сегодня в медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем покупать все необходимое оборудование, в частности - значительно увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Их у нас уже 380. Еще 17 аппаратов мы заказали дополнительно", - заявил Кличко.
Также мэр сообщил, что столица закупает маски и костюмы защиты для медицинских работников, расходные материалы и препараты в больницы.
"Это действительно большие средства для нашего города... Но мы перенаправляем средства из других статей бюджета. Причем, столица одной из первых ввела льготы для бизнеса", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки.