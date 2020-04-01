У столиці наразі є 380 апаратів штучної вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На сьогодні у медзакладах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легень. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо купувати все необхідне обладнання, зокрема - значно збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень. Їх у нас вже 380. Ще 17 апаратів ми замовили додатково", - заявив Кличко.
Також мер повідомив, що столиця закуповує маски і костюми захисту для медичних працівників, витратні матеріали та препарати до лікарень.
"Це дійсно великі кошти для нашого міста… Але ми перенаправляємо кошти з інших статей бюджету. При чому, столиця однією з перших запровадила пільги для бізнесу", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кличко повідомив, коли у столиці можуть відкрити ринки.