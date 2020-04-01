Кличко повідомив, коли у столиці можуть відкрити ринки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столиця на тлі боротьби з коронавірусною інфекцією не відкриватиме продовольчих ринків. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в місті. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Тим, хто обговорює можливість відкриття ринків, заявлену міністерством охорони здоров’я, зазначу: Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в столиці", - сказав Кличко.
З його слів, наразі у Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає.
"Щодо ринків, кількості людей на них і всього іншого: нагадаю – пам’ятаєте, звідки ситуація розігналась в місті Ухань?", - риторично запитав мер міста.
Нагадаємо, коронавірус вперше було виявлено у китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року, і набув поширення, ймовірно, з міського ринку морепродуктів.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві 132 хворих на COVID-19: серед інфікованих - дитина.