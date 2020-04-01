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Кличко повідомив, коли у столиці можуть відкрити ринки

Кличко повідомив, коли у столиці можуть відкрити ринки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столиця на тлі боротьби з коронавірусною інфекцією не відкриватиме продовольчих ринків. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в місті. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Тим, хто обговорює можливість відкриття ринків, заявлену міністерством охорони здоров’я, зазначу: Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в столиці", - сказав Кличко.

З його слів, наразі у Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає.

"Щодо ринків, кількості людей на них і всього іншого: нагадаю – пам’ятаєте, звідки ситуація розігналась в місті Ухань?", - риторично запитав мер міста.

Нагадаємо, коронавірус вперше було виявлено у китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року, і набув поширення, ймовірно, з міського ринку морепродуктів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві 132 хворих на COVID-19: серед інфікованих - дитина.

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