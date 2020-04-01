Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столица на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией не будет открывать продовольственные рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в городе. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.