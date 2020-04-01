Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62325 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73273 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86722 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84869 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103636 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86547 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102762 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105877 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130938 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки

Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки

Киев  •  УНН

 • 17438 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столица на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией не будет открывать продовольственные рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в городе. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Тем, кто обсуждает возможность открытия рынков, заявленную министерством здравоохранения, отмечу: Киев рынки открывать не будет. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко.

По его словам, сейчас в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.

"О рынках, количестве людей на них и всем остальном: напомню - помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?", - риторически спросил мэр города.

Напомним, коронавирус впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, и получил распространение, вероятно, из городского рынка морепродуктов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве 132 больных COVID-19: среди инфицированных - ребенок.

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