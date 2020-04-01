Кличко сообщил, когда в столице могут открыть рынки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столица на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией не будет открывать продовольственные рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в городе. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Тем, кто обсуждает возможность открытия рынков, заявленную министерством здравоохранения, отмечу: Киев рынки открывать не будет. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко.
По его словам, сейчас в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.
"О рынках, количестве людей на них и всем остальном: напомню - помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?", - риторически спросил мэр города.
Напомним, коронавирус впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года, и получил распространение, вероятно, из городского рынка морепродуктов.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве 132 больных COVID-19: среди инфицированных - ребенок.