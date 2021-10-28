В столице Кыргызстана в кафе отравилось более 280 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Число жертв пищевого отравления в популярной сети кафе Pizza Empire в столице Кыргызстана возросло до 282. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.
Напомним
Общее количество людей, отравившихся в сети кафе Pizza Empire, достигло 282, из них 31 ребенок, сообщил ИА “Кабар” начальник отдела гигиены питания ЦГАС Махамат Мурзашев.
Он сообщил, что 60 из них получают стационарную помощь, а девять человек были выписаны из больниц во вторник.
“Также среди детей госпитализированы 18. Состояние госпитализированных граждан оценивается как средней тяжести, но в реанимации никого нет”, — добавил он.
Первые 12 пострадавших от массового отравления обратились за медицинской помощью 23-24 октября.
В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пострадавшие ели булочки в кафе Pizza Empire, расположенные в четырех разных частях города.
В настоящее время все сети кафе временно закрыты.
Напомним
В Албании в городе Круя из-за попадания сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью отравились около 400 человек.