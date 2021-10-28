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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У столиці Киргизстану в кафе отруїлося понад 280 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кількість жертв харчового отруєння в популярній мережі кафе Pizza Empire у столиці Киргизстану зросла до 282. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.

У столиці Киргизстану в кафе отруїлося понад 280 людей

Нагадаємо

Загальна кількість людей, які отруїлися в мережі кафе Pizza Empire, сягнула 282, з них 31 дитина, повідомив ІА “Кабар” начальник відділу гігієни харчування ЦДАС Махамат Мурзашев.

Він повідомив, що 60 з них отримують стаціонарну допомогу, а дев’ять людей виписали з лікарень у вівторок.

“Також серед дітей госпіталізовано 18. Стан госпіталізованих громадян оцінюється як середньої тяжкості, але в реанімації нікого немає”, — додав він.

Перші 12 постраждалих від масового отруєння звернулися за медичною допомогою 23-24 жовтня.

У ході епідеміологічного розслідування було встановлено, що постраждалі їли булочки в кафе Pizza Empire, розташованих у чотирьох різних частинах міста.

На даний момент всі мережі кафе тимчасово закриті.

Нагадаємо

В Албанії в місті Круя через потрапляння стічних вод в резервуари з питною рідиною отруїлися майже 400 осіб.

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