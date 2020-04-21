В столице мужчину насмерть забили лопатой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве двое мужчин насмерть забили лопатой третьего. Об этом сообщили УНН правоохранители.
ЧП произошло на проспекте Науки 19 апреля. Между двумя жителями полуподвального помещения в одном из жилых домов и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Двое мужчин нанесли незнакомцу удары лопатой по туловищу и голове, от которых он скончался на месте.
Нападавшие на данный момент задержаны. Личность погибшего и другие обстоятельства преступления устанавливаются в ходе досудебного расследования начатого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в столице мужчину обнаружили избитым до смерти в собственной квартире.