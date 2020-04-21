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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59466 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97966 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104599 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130312 просмотра

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В столице мужчину насмерть забили лопатой

В столице мужчину насмерть забили лопатой

Киев  •  УНН

 • 27574 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве двое мужчин насмерть забили лопатой третьего. Об этом сообщили УНН правоохранители.

ЧП произошло на проспекте Науки 19 апреля. Между двумя жителями полуподвального помещения в одном из жилых домов и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Двое мужчин нанесли незнакомцу удары лопатой по туловищу и голове, от которых он скончался на месте.

Нападавшие на данный момент задержаны. Личность погибшего и другие обстоятельства преступления устанавливаются в ходе досудебного расследования начатого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в столице мужчину обнаружили избитым до смерти в собственной квартире.

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