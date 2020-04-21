У столиці чоловіка на смерть забили лопатою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві двоє чоловіків на смерть забили лопатою третього. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася на проспекті Науки 19 квітня. Між двома мешканцями напівпідвального приміщення в одному з житлових будинків та невідомим чоловіком стався конфлікт. Двоє чоловіків нанесли незнайомцю удари лопатою по тулубу та голові, від яких він помер на місці.
Нападники наразі затримані. Особа загиблого та інші обставини злочину встановлюються в ході досудового розслідування розпочатого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у столиці чоловіка виявили побитим до смерті у власній квартирі.