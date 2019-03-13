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В столичном общежитии из-за взрыва неизвестного предмета погиб человек

В столичном общежитии из-за взрыва неизвестного предмета погиб человек

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В общежитии города Киева из-за взрыва неизвестного предмета погиб человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Вчера около 15 часов в Соломенское управление полиции поступило сообщение о том, что в одной из комнат общежития на улице Молодогвардейской лежит тело мужчины с телесными повреждениями с неизвестным предметом в руках. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений, взрывотехники и врачи "скорой".

Правоохранители пообщались с соседом погибшего по комнате, который объяснил, что накануне мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения. Почему сосед по комнате сразу не предоставил товарищ помощь, не вызвал "скорую" и только на следующий день сообщил о случае правоохранителям, будут устанавливать следователи.

Пострадавшим оказался житель Киевской области, 1987 года рождения, который временно работал в столице. Причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Также на исследование отправили остатки предмета, который взорвался.

По факту гибели мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), с дополнительной квалификацией - несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители общаются с очевидцами и устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщал УНН, в Донецкой области на позиции военнослужащий взорвал себя и двух сослуживцев. Взрыватель и еще один военный в результате взрыва погибли.

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